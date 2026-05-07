Root.cz  »  Bezpečnost

Firefox 150 vytiskne heslo z formuláře v čitelné podobě

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Firefox 150 heslo Autor: Petr Krčmář, Root.cz

Nedávno vydaný Firefox 150 obsahuje nepříjemnou bezpečnostní chybu, která při tisku ohrožuje bezpečnost hesel ve formulářích. Zatímco na displeji je vyplněné heslo zakryto pomocí klasických černých teček, při tisku se heslo objeví v čitelné podobě. Otevřený text se objeví už při náhledu tisku a poté se dostane až na papír.

Takto odhalené heslo může samozřejmě v určitých situacích uniknout, pokud například uživatel vytiskne či uloží do PDF webovou stránku, na které je kromě chtěných informací také neodeslaný formulář s přihlašovacími údaji. Ty mohl uživatel buď předtím vložit ručně, nebo je tam bez uživatelova zásahu automaticky vložil správce hesel integrovaný do prohlížeče.

Chyba se vyskytuje v nejnovějším Firefoxu 150.0.1, Nightly 152.0a1 (2026–05–07) na platformách macOS, Linux a Windows. Verze s dlouhodobou podporou (ESR), což je v současnosti 140.10.0, tímto problémem netrpí.

(Upozornil Michal Šmucr.)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

Od tajných spolků k tripartitě: Jak pracující táhnou za jeden provaz

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO