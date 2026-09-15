Firefox 156 nabízí efektivnější JPEG i PDF, ale také sponzory v adresním řádku

Máme tu nový Firefox 156. Na platformě macOS jej lze nastavit jako automaticky spouštěný při startu systému. Ve Francii, Německu a Itálii ve výchozím nastavení bude uživatelům čas od času zobrazovat návrhy od sponzorů v adresním řádku (lze to vypnout), ale jinak jde veskrze o udržovací vydání.
Opraveno je několik věcí včetně vypadávající přehrávání FLAC hudby o vysoké vzorkovací frekvenci v MP4 kontejneru, například na službě Bilibili. Dále tvůrci řešili nezobrazování titulků u Picture-in-Picture videí, jsou-li zapnuty až poté, co bylo PiP okno již otevřeno. Některé stránky měly problém s ve Firefoxu zapnutým DNS over HTTPS, když samy HTTPS nepodporují, opět vyřešeno. Stejně tak je spravena chyba vedoucí ke ztrátě veškerého síťového spojení prohlížeče při zapnuté interní VPN, a to u některých uživatelů.
Došlo i na různé bezpečnostní opravy. Z výkonnostního hlediska výrazně – o 45 % – rychlejší startuje interní PDF prohlížeč, vylepšena je efektivita využití paměti a CPU pro velmi velké JPEG obrázky, které jsou škálovány pro celé zobrazení na dané obrazovce. Více novinek, včetně přehledu pro podniky a vývojáře, v oznámení této verze.