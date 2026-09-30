Firefox 157 dostává nový vzhled, vrací se kompaktní režim

Mozilla uvolnila Firefox 157 s výrazně přepracovaným vzhledem. Nový design, který se několik měsíců testoval ve vývojové verzi Nightly, nyní dorazil ke všem uživatelům Firefoxu na počítačích i mobilních zařízeních.
Redesign se týká barev, ikon, motivů, panelů nástrojů, karet i stránky nového panelu. Mozilla chce novým vizuálním stylem sjednotit podobu Firefoxu napříč platformami, zároveň ale zachovat jeho charakteristický vzhled a podle svých slov také výkon prohlížeče.
Výraznější možnosti přizpůsobení přináší zejména návrat kompaktního režimu. Ten zmenší karty a lišty, takže webová stránka získá více prostoru. Na menších obrazovkách lze využít také automatické přepínání do kompaktního zobrazení.
Nový výběr motivů usnadňuje změnu vzhledu prohlížeče a nabízí nové motivy i tapety. Upravit lze také stránku nového panelu, kam je možné připnout a uspořádat zástupce často navštěvovaných webů. Další detaily naleznete v poznámkách k vydání.
Mozilla zdůrazňuje, že redesign nemění základní principy Firefoxu. Prohlížeč zůstává otevřený a nezávislý, nabízí integrované funkce pro ochranu soukromí a dává uživatelům větší kontrolu nad tím, jak bude vypadat a fungovat. Týká se to mimo jiné panelů nástrojů, obsahu nové karty i volitelných funkcí využívajících umělou inteligenci.
Nový vzhled je součástí širší proměny Firefoxu, který v posledním roce získal například zobrazení dvou stránek vedle sebe, integrovanou VPN nebo další možnosti nastavení funkcí založených na umělé inteligenci.