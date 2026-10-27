Firefox 159 vylepšuje chování s Waylandem a přidává hledání mezi panely

Mozilla vydala novou verzi prohlížeče Firefox s označením 159, která opravuje několik problémů, které se týkaly linuxových systémů. Ve Waylandu se při kliknutí mohlo stát, že se panel omylem odpojil do samostatného okna. Oprava míří také na nadměrnou spotřebu paměti na počítačích s grafikou AMD při zobrazování map a míst ve webových aplikacích, například v ChatGPT.
Další úprava se týká webových aplikací, jako je Zoom, kde mohlo ponechané minimalizované okno způsobit rychlý nárůst spotřeby paměti. Firefox zároveň na Linuxu a Windows opravuje animace nabídek a panelů, které se zobrazovaly i tehdy, když byly animace vypnuté v nastavení systému.
Pro rychlejší práci s otevřenými panely přidává Firefox novou klávesovou zkratku pro jejich vyhledávání: v Linuxu a na Windows k tomu slouží klávesová zkratka Ctrl+Shift+A, na macOS je to pak Cmd+Shift+A. Zkratka pro doplňky a motivy se proto mění na Ctrl+Shift+F, respektive Cmd+Shift+E. Uložená hesla jsou nově ve výchozím nastavení přístupná také z bočního panelu.
Novinkou je i sledování změn na webových stránkách pomocí funkce Smart Window. Příkazem
/watch lze zadat stránku ke sledování, například kvůli poklesu ceny nebo opětovnému naskladnění zboží, a nastavit četnost kontrol. Při zachycení změny Firefox zobrazí oznámení. Funkce se zpřístupňuje postupně, takže ji zatím nemusejí mít všichni uživatelé.
Čerstvě vydaná verze obsahuje také další opravy: mimo jiné řeší problémy s načítáním některých webů při odmítnutém spojení HTTP/3, importem záložek z prohlížeče Chrome a dialogem pro výběr souborů. Na macOS také přibyl systémový panel pro sdílení.