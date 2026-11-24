Mozilla vydala Firefox 161, aktualizace přináší několik menších novinek pro každodenní používání prohlížeče, úpravy kompatibility s webovými technologiemi i bezpečnostní opravy.
V nabídce doplňků jsou nově k dispozici takzvaná klasická témata. Patří mezi ně barevné schéma Proton z dřívějších verzí Firefoxu, tmavé OLED téma a jednobarevné varianty. Nejde ale o návrat ke starému vzhledu prohlížeče: Proton mění pouze barevné schéma a skrytá volba pro vypnutí nového rozhraní Nova ve Firefoxu 161 mizí.
Uživatelé si mohou nastavit také klávesovou zkratku pro zkopírování adresy právě otevřeného panelu. Volba je v sekci Nastavení → Přístupnost → Přizpůsobit klávesové zkratky, případně na stránce
about:keyboard.
Vestavěná bezplatná VPN nově umožňuje určit, na kterých webech se má zapnout. Dosud bylo možné jen nastavit stránky, pro které se VPN nepoužije. Nově lze naopak vybrat jen ty, které mají naopak provoz přes VPN směrovat. Při importu historie z prohlížeče Chrome nově Firefox přebírá také četnost návštěv jednotlivých stránek, aby mohl lépe řadit návrhy a zkratky.
Mezi další změny patří zobrazení skupin panelů ve vyhledávání mezi panely a opravy problémů s obnovováním panelů po restartu či s kvalitou videa při hovorech s pomocí WebRTC. Firefox 161 přidává také podporu několika webových technologií včetně CSS funkcí
random() a dalších funkcí pro práci s CSS a schránkou. Aktualizace by se měla nabídnout přímo v prohlížeči, případně prostřednictvím běžných obchodů s aplikacemi či správci balíčků.