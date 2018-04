 »   »  Firefox zablokuje většinu načítání obsahu z FTP

Petr Krčmář

Firefox bude následovat Chrome a začne výrazně přísněji zacházet s nezabezpečeným protokolem FTP. Konkrétně začne blokovat většinu vloženého obsahu, který by měl být pomocí FTP načítán. Týká se to tagů img , script nebo iframe , takže prohlížeč odmítne načíst a zobrazit obsah odkazovaný například v <img src="ftp://…"> .