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FreeBSD 16 kompletně bez GPL kódu v základním systému

David Ježek
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FreeBSD notebook Autor: Root.cz s využitím DALL-E
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Koncem příštího roku bude vydána další velká, šestnáctá verze FreeBSD. Již nyní do této vývojové větve míří v principu ne až tak kódem velká, ale významově obří aktualizace: FreeBSD se definitivně zbavuje GPL kódu v základním (base) systému. Stane se tak díky odstranění posledních střípků dialogů instalátoru.

Příslušný ticket řešící právě GNU dialog licencovaný pod GPL, jež byl postupně nahrazen vlastní implementací bsddialog + dpv, je nyní uzavřen. FreeBSD 15 už je mezi námi, novinka tedy přijde s FreeBSD 16.0 v prosinci 2027.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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