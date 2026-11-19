FreeBSD vydalo 17. listopadu celkem 21 bezpečnostních výstrah, od SA-26:74 do SA-26:94. Následující výběr obsahuje nejdůležitější dosud neohlášené problémy.
SA-26:93.tcp CVE-2026-127748
Lokální uživatel může změnit cache souboru, který smí pouze číst, a získat tak root. Bez známého opatření ke zmírnění rizika.
SA-26:78.gssd CVE-2026-101315
FreeBSD 15.1: vzdálený uživatel s platným, ale lokálně nenamapovaným Kerberos principalem získá root přístup k exportovaným NFS souborům.
SA-26:82.ipsec CVE-2026-101318
Závod při generování IV pro ESP může způsobit opakované použití nonce s týmž klíčem a umožnit únik nebo manipulaci s provozem.
SA-26:94.tmpfs CVE-2026-127749
Lokální eskalace skupinových oprávnění přes nesprávně zachovaný setgid bit.
SA-26:84.vmm CVE-2026-101319
Privilegovaný uživatel hosta bhyve na Intel CPU může způsobit kernel panic hostitele.
Zdroj: FreeBSD Security Advisories
Zveřejněna závažná dvojice chyb v bsnmpd. (CVE-2026-127742 a CVE-2026-127743)
Požadavky SNMPv3 discovery obcházely autentizaci USM a autorizaci VACM, přesto mohly provádět operace GET a SET. Útočník bez přihlašovacích údajů tak může číst a měnit spravované objekty.
Druhá chyba umožňuje přetečení haldy při manipulaci s konfigurací VACM. Protože bsnmpd běží jako root, FreeBSD výslovně připouští vzdálené spuštění kódu.
Zdroj: FreeBSD security