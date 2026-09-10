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FreeBSD pracuje na novém správci služeb rcd

Petr Krčmář
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FreeBSD Autor: FreeBSD
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Baptiste Daroussin, tvůrce nástrojů pkg a poudriere, pracuje na novém správci služeb pro FreeBSD s názvem rcd. Diskuse o tomto projektu se vedly už před patnácti lety, není je prý projekt už v tak pokročilém stavu, že je možné jej zařadit do hlavního vývojového stromu.

Démon rcd je démon pro správu služeb, který je spouštěn procesem init namísto původního
/etc/rc.  Načítá definice služeb ze souborů UCL v adresáři /etc/rcd.d/*.ucl, sestavuje graf závislostí (DAG) a spouští služby paralelně. Po dokončení spouštění se přesune na pozadí, kde se dále stará o služby, restartuje je po selhání a přijímá řídicí příkazy přes unixový socket.

Velkou výhodou nového řešení je, že je plně zpětně kompatibilní a funguje na jakémkoli stávajícím systému FreeBSD, aniž by bylo nutné provádět jakékoli úpravy skriptů rc.d nebo konfiguračních souborů. Můžete jej rovnou nainstalovat na běžící systém, neprovádět žádné změny v souborech a po restartu jej začít používat.

K ovládání za běhu se používá utilita rcctl, která dovoluje spouštět, zastavovat a spravovat běžící služby. Definiční soubory umožňují vytvářet šablony služeb, jednotlivé služby je možné aktivovat pomocí socketu nebo je oddělit díky integraci podpory jails.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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