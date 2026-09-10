FreeBSD pracuje na novém správci služeb rcd

Baptiste Daroussin, tvůrce nástrojů
pkg a
poudriere, pracuje na novém správci služeb pro FreeBSD s názvem rcd. Diskuse o tomto projektu se vedly už před patnácti lety, není je prý projekt už v tak pokročilém stavu, že je možné jej zařadit do hlavního vývojového stromu.
Démon
rcd je démon pro správu služeb, který je spouštěn procesem
init namísto původního
/etc/rc. Načítá definice služeb ze souborů UCL v adresáři
/etc/rcd.d/*.ucl, sestavuje graf závislostí (DAG) a spouští služby paralelně. Po dokončení spouštění se přesune na pozadí, kde se dále stará o služby, restartuje je po selhání a přijímá řídicí příkazy přes unixový socket.
Velkou výhodou nového řešení je, že je plně zpětně kompatibilní a funguje na jakémkoli stávajícím systému FreeBSD, aniž by bylo nutné provádět jakékoli úpravy skriptů
rc.d nebo konfiguračních souborů. Můžete jej rovnou nainstalovat na běžící systém, neprovádět žádné změny v souborech a po restartu jej začít používat.
K ovládání za běhu se používá utilita
rcctl, která dovoluje spouštět, zastavovat a spravovat běžící služby. Definiční soubory umožňují vytvářet šablony služeb, jednotlivé služby je možné aktivovat pomocí socketu nebo je oddělit díky integraci podpory jails.