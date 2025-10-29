Root.cz  »  Operační systémy  »  FreeBSD umí reprodukovatelná sestavení bez rootovských oprávnění, změny míří do FreeBSD 15.0

FreeBSD umí reprodukovatelná sestavení bez rootovských oprávnění, změny míří do FreeBSD 15.0

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

FreeBSD 14.3 s GNOME 47.8 na Intel Core +Nvidia Quadro Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
FreeBSD 14.3 s GNOME 47.8 na Intel Core +Nvidia Quadro

Významný milník se podařilo dosáhnout projektu FreeBSD. Nadace FreeBSD informuje, že systém podporuje reprodukovatelná sestavení, a to současně bez potřeby oprávnění superuživatele. Jde o výsledek práce, která je navázána na příspěvky Sovereign Tech Fund, který loni projektu FreeBSD přidělil dotaci téměř 700 tisíc eur.

Změny vedoucí k reproduktovatelným sestavením jsou v tuto chvíli k dispozici ve vývojové větvi projektu a kde je to možné, jsou postupně integrovány do větve, z níž vzejde příští vydání FreeBSD 15.0. Reprodukovatelně lze sestavovat jako dual-mode ISO soubory pro CD/DVD a USB flashky, tak Memstick obrazy pro USB zařízení, VM obrazy pro virtuální stroje a také cloudové obrazy pro služby jako AWS, Azure a další cloudové služby.

Jak dodává tisková zpráva: odstranění potřeby root oprávnění z build pipeline snižuje možnosti útoku či potenciální eskalaci oprávnění.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

AI není krátkodobý výstřelek

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Superdávka v otázkách a odpovědích

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola