Root.cz  »  PC a notebooky

FreeBSD vyzývá k testování kompatibility s různými notebooky pomocí automatického nástroje

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

FreeBSD notebook Autor: Root.cz s využitím DALL-E

FreeBSD se intenzivně snaží pracovat na vylepšení podpory notebooků nejrůznějších značek. Vývojáři nyní usilují o rozšíření testování na širší skupinu počítačů. Byl oznámen projekt komunitního testování notebooků, který má umožnit snadno testovat kompatibilitu FreeBSD s notebooky a předkládat vývojářům výsledky.

Pokud se chcete zapojit, stačí si nainstalovat balíček hw-probe, který obsahuje automatický testovací nástroj, který prověří hardware vašeho notebooku a zaznamená, které jeho části fungují a co naopak nefunguje. Anonymizované výsledky se pak uloží do nově vytvořeného adresáře  test_results/.

Máte možnost k výsledkům přidat vlastní komentář do nového souboru s názvem comments.md. Výsledky pak odešlete jako pull request a nezapomeňte vyplnit dotazník v šabloně. Výsledky budou zveřejněny v matici kompatibility jednotlivých notebooků.

Vývojáři píší, že jakýkoli novější notebook bude pro testovací projekt velmi užitečný. Čím více platforem se nám podaří pokrýt testovacími daty, tím lepší bude uživatelský zážitek s FreeBSD na noteboocích. Vzhledem k tomu, že Wi-Fi je hlavním zaměřením projektu FreeBSD Laptop Project, byla by pro vývojáře velmi užitečná široká škála výrobců síťových karet.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



