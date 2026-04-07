FreeBSD vyzývá k testování kompatibility s různými notebooky pomocí automatického nástroje

FreeBSD se intenzivně snaží pracovat na vylepšení podpory notebooků nejrůznějších značek. Vývojáři nyní usilují o rozšíření testování na širší skupinu počítačů. Byl oznámen projekt komunitního testování notebooků, který má umožnit snadno testovat kompatibilitu FreeBSD s notebooky a předkládat vývojářům výsledky.
Pokud se chcete zapojit, stačí si nainstalovat balíček
hw-probe, který obsahuje automatický testovací nástroj, který prověří hardware vašeho notebooku a zaznamená, které jeho části fungují a co naopak nefunguje. Anonymizované výsledky se pak uloží do nově vytvořeného adresáře
test_results/.
Máte možnost k výsledkům přidat vlastní komentář do nového souboru s názvem
comments.md. Výsledky pak odešlete jako pull request a nezapomeňte vyplnit dotazník v šabloně. Výsledky budou zveřejněny v matici kompatibility jednotlivých notebooků.
Vývojáři píší, že jakýkoli novější notebook bude pro testovací projekt velmi užitečný.
Čím více platforem se nám podaří pokrýt testovacími daty, tím lepší bude uživatelský zážitek s FreeBSD na noteboocích. Vzhledem k tomu, že Wi-Fi je hlavním zaměřením projektu FreeBSD Laptop Project, byla by pro vývojáře velmi užitečná široká škála výrobců síťových karet.