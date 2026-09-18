Fujitsu začne prodávat vlastní servery s procesory Monaka vyrobenými v Japonsku

Japonská společnost Fujitsu začala hovořit o vývoji vlastních procesorů a serverů Monaka již v roce 2023. Už tehdy naznačila, že se jedná o procesor odvozený od čipu, který navrhla pro superpočítač Fugaku, avšak přizpůsobený pro použití v datových centrech. Fugaku byl v letech 2020 až 2022 nejvýkonnějším superpočítačem na světě a šest let po svém uvedení do provozu se stále drží na devátém místě žebříčku Top 500.
Procesor Monaka je postaven na technologii 3D vrstvení čipů společnosti Broadcom a využívá architekturu Armv9. Čip obsahuje čtveřici 2nm výpočetních čipů, z nichž každý obsahuje 36 jader. Uvnitř čipu se dále nacházejí čtyři 5nm čipy SRAM a vše je propojeno centrálním I/O a paměťovým čipem s 12 kanály pro připojení DDR5 a PCIe 6.0.
Tento týden společnost Fujitsu oznámila, že od listopadu zahájí prodej svých čipů a serverů, v nichž jsou použity. Společnost bude zároveň svůj čip prodávat provozovatelům cloudových služeb a dalším výrobcům serverů.
Servery Fujitsu Monaka budou k dispozici v několika variantách. Nejmenší varianta 1U pojme jeden nebo dva procesory s frekvencí 2,1 GHz nebo 2,9 GHz, nabízí prostor pro osm SSD disků typu E3.S a dva SSD disky typu M.2 a je schopen fungovat jak ve vzduchem chlazeném prostředí, kde teplota dosahuje 40 °C, tak i při teplotě 45 °C v případě použití kapalinového chlazení.
Větší server bude mít formát 2U s dvojicí procesorů s frekvencí 2,1 GHz, čtyřmi disky E3.S a dvěma moduly M.2. Ten bude podporovat pouze vzduchové chlazení.
Největší model pak bude mít také velikost 2U s dvěma procesory, bude určen pro nasazení ve víceuzlových konfiguracích (čtyři kusy v jednom racku) a bude vyžadovat kapalinové chlazení. Jeho procesory poběží na frekvenci 2,9 GHz a server bude vybaven pouze dvěma SSD disky typu E1.S a dvěma sloty M.2. Právě tento model považuje společnost Fujitsu za vhodný pro uživatele z oblasti HPC a akademické sféry.