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Fujitsu začne prodávat vlastní servery s procesory Monaka vyrobenými v Japonsku

Petr Krčmář
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Letošní nováček disponuje 7,6 miliony jader A64FX 48C s architekturou ARM na 2,2 GHz. Jeho výkon přesahuje 537 petaflopů a příkon má téměř 30 MW.
Současný druhý nejvýkonnější superpočítač světa je v USA. Má dohromady 2,4 milionů jader a jeho celkový výkon překračuje 200 petaflopů.
Sierra je vlastně sourozencem Summitu, ale výrazně menším: má „jenom“ 1,5 milionu jader, takže její výkon je 125 petaflopů. Tedy zhruba dvoutřetinový proti silnějšímu bratříčkovi.
Sunway TaihuLight je v současnosti čtvrtý nejvýkonnější počítač světa a zároveň je na prvním místě mezi Čínskými počítači. Jeho výkon je 93 petaflopů a najdete v něm 10 milionů jader SW26010.
Dalším letošním nováčkem je Selene od společnosti Nvidia. Obsahuje půl milionu jader, procesory AMD EPYC a dosahuje výkonu 79 petaflopů.
Šestý nejvýkonnější stroj světa je opět v Číně, kombinuje procesory Intel Xeon a Matrix-2000 a jeho celkový výkon je úctyhodných 61,4 petaflopů.
Třetí letošní nováček v první desítce je z Německa, používá procesory AMD EPYC a jeho výkon přesahuje 70 petaflopů.
Další letošní nováček je z Itálie, používá 669 tisíc procesoru Xeon Gold a jeho výkon překračuje 50 petaflopů.
Debutant loňského roku se propadl o čtyři místa, ale stále je v první desítce. Stojí v University of Texas a pohání ji procesory Intel Xeon Platinum 8280. Její celkový výkon je 23,5 petaflops.
Ostravský superpočítač Salomon se umístil na 462. místě. Před rokem byl přitom na 282. místě a před dvěma na 139. pozici. Se 76 tisíci jádry Xeon a výkonem 2 petaflopy je na konci žebříčku TOP500.
Podíl nejvýkonnějších strojů na celkovém výkonu strojů v žebříčku.
Počet nových superpočítačů v jednotlivých vydáních žebříčku TOP500.
Růst výkonu v jednotlivých letech.
Předpokládaný vývoj výkonu.
Letošní nováček disponuje 7,6 miliony jader A64FX 48C s architekturou ARM na 2,2 GHz. Jeho výkon přesahuje 537 petaflopů a příkon má téměř 30 MW.
Současný druhý nejvýkonnější superpočítač světa je v USA. Má dohromady 2,4 milionů jader a jeho celkový výkon překračuje 200 petaflopů.
Sierra je vlastně sourozencem Summitu, ale výrazně menším: má „jenom“ 1,5 milionu jader, takže její výkon je 125 petaflopů. Tedy zhruba dvoutřetinový proti silnějšímu bratříčkovi.
Sunway TaihuLight je v současnosti čtvrtý nejvýkonnější počítač světa a zároveň je na prvním místě mezi Čínskými počítači. Jeho výkon je 93 petaflopů a najdete v něm 10 milionů jader SW26010.
Dalším letošním nováčkem je Selene od společnosti Nvidia. Obsahuje půl milionu jader, procesory AMD EPYC a dosahuje výkonu 79 petaflopů.
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Japonská společnost Fujitsu začala hovořit o vývoji vlastních procesorů a serverů Monaka již v roce 2023. Už tehdy naznačila, že se jedná o procesor odvozený od čipu, který navrhla pro superpočítač Fugaku, avšak přizpůsobený pro použití v datových centrech. Fugaku byl v letech 2020 až 2022 nejvýkonnějším superpočítačem na světě a šest let po svém uvedení do provozu se stále drží na devátém místě žebříčku Top 500.

Procesor Monaka je postaven na technologii 3D vrstvení čipů společnosti Broadcom a využívá architekturu Armv9. Čip obsahuje čtveřici 2nm výpočetních čipů, z nichž každý obsahuje 36 jader. Uvnitř čipu se dále nacházejí čtyři 5nm čipy SRAM a vše je propojeno centrálním I/O a paměťovým čipem s 12 kanály pro připojení DDR5 a PCIe 6.0.

Tento týden společnost Fujitsu oznámila, že od listopadu zahájí prodej svých čipů a serverů, v nichž jsou použity. Společnost bude zároveň svůj čip prodávat provozovatelům cloudových služeb a dalším výrobcům serverů.

Servery Fujitsu Monaka budou k dispozici v několika variantách. Nejmenší varianta 1U pojme jeden nebo dva procesory s frekvencí 2,1 GHz nebo 2,9 GHz, nabízí prostor pro osm SSD disků typu E3.S a dva SSD disky typu M.2 a je schopen fungovat jak ve vzduchem chlazeném prostředí, kde teplota dosahuje 40 °C, tak i při teplotě 45 °C v případě použití kapalinového chlazení.

Větší server bude mít formát 2U s dvojicí procesorů s frekvencí 2,1 GHz, čtyřmi disky E3.S a dvěma moduly M.2. Ten bude podporovat pouze vzduchové chlazení.

Největší model pak bude mít také velikost 2U s dvěma procesory, bude určen pro nasazení ve víceuzlových konfiguracích (čtyři kusy v jednom racku) a bude vyžadovat kapalinové chlazení. Jeho procesory poběží na frekvenci 2,9 GHz a server bude vybaven pouze dvěma SSD disky typu E1.S a dvěma sloty M.2. Právě tento model považuje společnost Fujitsu za vhodný pro uživatele z oblasti HPC a akademické sféry.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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