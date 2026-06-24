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Fwupd 2.0.21 řeší víc než 250 bezpečnostních chyb, nalezených pomocí AI

David Ježek
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KDE Discover s Fwupd Autor: Abhijeet Sharma, podle licence: CC BY-SA 4.0
KDE Discover s Fwupd
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Více než 250 potenciálních bezpečnostních problémů je v projektu Fwupd nové verze 2.0.21 vyřešeno. Nalezeny byly pomocí AI typu Mythos od Anthropicu, a to v posledních třech měsících.

K tomu tvůrci přidávají další opravy a backportovaná vylepšení z řady 2.1. Mimo jiné jde o aktivaci NVM při aktualizaci docků Dell, timeout pro systemd službu fwupd-refresh.service, podpora grafických karet Intel Arc Pro B65 a B70 (plus podpora downgradu firmwarů u Intel Arc) či telefonů SHIFTphone 8 a SHIFT6mq. Výsledkem je nová verze starší řady 2.0 a doporučení na ni přejít pro uživatele této řady.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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