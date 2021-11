FWUPD a LVFS připravuje podporu nejlepších známých nastavení pro daný hardware

Linux Vendor Firmware Service (LVFS) a příslušný aktualizační nástroj FWUPD stále rozšiřují svoji podporu rozličných hardwarových zařízení i funkcionalitu jako takovou. Nejnověji popisuje přední vývojář FWUPD/LVFS Richard Hughes z Red Hatu mechanismus, pomocí kterého bude moci počítačům být servírován optimální firmware. Cílem je zejména serverová sféra.

Takzvaná best known configuration bude k dispozici tam, kde systém bude jinak schopen nabídnout více nezávislých balíčků firmwaru pro dané zařízení. Tato konfigurace by mohla řešit případné problémy mezi rozličnými verzemi balíčků firmwarů a v principu nejde jen o BIOSy/UEFI základních desek či serverů, ale i firmwary dalších dílčích komponent. Nicméně právě u výrobců serverů lze předpokládat existenci doporučených verzí firmwarů v případě, že se na zařízení vztahuje (komerční) podpora výrobce.

Podrobněji systém tagování firmwarů popisuje Richard Hughes ve svém blogpostu.