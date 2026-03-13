Fyzické útoky Iránu na dátové centrá potvrdili nepripravenosť na takého hrozby

johny
Včera
Blízký východ, Írán

V marci 2026 podnikol Irán bezprecedentné útoky na dátové centrá spoločnosti Amazon Web Services (AWS) v Spojených arabských emirátoch a v Bahrajne. Podľa dostupných informácií išlo o útoky pomocou dronov a rakiet, ktoré spôsobili výpadky cloudových služieb a narušili fungovanie bankových aplikácií, platobných systémov a podnikového softvéru v regióne. Amazon Web Services (AWS) v Spojených arabských emirátoch a v Bahrajne.

Podľa expertov ide pravdepodobne o prvý známy prípad fyzického útoku na dátové centrá. Doteraz sa bezpečnostné hrozby pre dátové centrá sústredili najmä na kybernetické útoky, prírodné katastrofy alebo technické poruchy. Odborníci varujú, že dátové centrá na tento typ hrozby vôbec nie sú pripravené.

Incident zapadá do zhoršujúcej sa medzinárodnej situácie, kde v posledných rokoch sledujeme nevýdanú eskaláciu násilia: od útokov na duchovného lídra a jeho rodinu, cez dronové údery na zdravotníkov, novinárov a diplomatické misie, až po masový útok pomocou pagerov.

