Gemma 4: nová séria otvorených modelov od Google DeepMind

johny
Dnes
Gemma 4 Autor: Google

Google DeepMind predstavil Gemma 4, svoju doteraz najvýkonnejšiu rodinu open-weight modelov, ktorá prináša výrazný posun v logickom usudzovaní, generovaní kódu, volaní nástrojov, multimodalite a agentickej práci. Všetky sú navrhnuté tak, aby poskytovali špičkový výkon pri nízkej spotrebe výpočtových zdrojov.

Gemma 4 pokrýva viac ako 140 jazykov vrátane slovenčiny a češtiny a je optimalizovaná pre široké spektrum hardvéru – od mobilných zariadení cez spotrebiteľské GPU až po H100 – čo umožňuje experimentovanie s pokročilou AI aj bez závislosti na cloudových API. Všetky modely sú vydané pod permisívnou licenciou Apache 2.0. Sú dostupné na Hugging Face, Kaggle, Ollama, v Google AI Studio a AI Edge Gallery.

Uvedenie Gemma 4 prichádza v čase, keď čínske open-weight modely ako Qwen, DeepSeek či Yi výrazne zrýchlili tempo inovácie a v mnohých benchmarkoch začali dominovať — čo robí z Gemmy aj strategickú odpoveď na tento rýchlo rastúci ekosystém.

johny

