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Generální ředitel Protonu propadl AI horečce

Jan Fikar
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Umělá inteligence AI programátor Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
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Proton je švýcarská šifrovaná alternativa k Gmailu, VPN, správci hesel, ukládání fotografií a dalším službám. Její generální ředitel Andy Yen však patrně propadl AI horečce a prosazuje umělou inteligenci všude ve vývojářském procesu. Podle svědectví osmi stávajících a jednoho bývalého zaměstnance jsou všichni nuceni používat AI , již nemají psát vlastní kód a to i na úkor bezpečnosti.

Andy řekl: „vlak už jede, buď do něj naskočíte, nebo vás přejede“ a „nebuďte jako obsluha faxů v době internetu“. Také říká, že je to poslední rok, co přijímá nové programátory. Příští rok už bude přijímat jen produkt manažery, kteří budou vyvíjet věci s pomocí AI.

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



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