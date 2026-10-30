Generální ředitel Protonu propadl AI horečce

Proton je švýcarská šifrovaná alternativa k Gmailu, VPN, správci hesel, ukládání fotografií a dalším službám. Její generální ředitel Andy Yen však patrně propadl AI horečce a prosazuje umělou inteligenci všude ve vývojářském procesu. Podle svědectví osmi stávajících a jednoho bývalého zaměstnance jsou všichni nuceni používat AI , již nemají psát vlastní kód a to i na úkor bezpečnosti.
Andy řekl: „vlak už jede, buď do něj naskočíte, nebo vás přejede“ a „nebuďte jako obsluha faxů v době internetu“. Také říká, že je to poslední rok, co přijímá nové programátory. Příští rok už bude přijímat jen produkt manažery, kteří budou vyvíjet věci s pomocí AI.
(zdroj: slashdot)