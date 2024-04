Gentoo ruší vlastní nadaci a přechází pod Software in the Public Interest

Autor: Gentoo

Nadace Gentoo Foundation se stala přidruženým projektem organizace Software in the Public Interest (SPI). To jí umožní snížit organizační složitost i režii a stát se oficiálně neziskovou organizací podle amerického daňového zákona a paragrafu 501©(3) o daňových výjimkách pro organizace mající náboženské, charitativní, vědecké, literární nebo vzdělávací účely.





To mimo jiné občanům Spojených států umožní odečíst si z daní dary určené pro takovou organizaci. Pro lidi z projektu Gentoo je zase podstatné, že jim odpadnou starosti s provozem vlastní Nadace Gentoo. Ta by měla být v budoucnu zcela zrušena.





Současná nadace Gentoo je uznanou neziskovou organizací pouze v Novém Mexiku, ale na federální úrovni Spojených států je formálně ziskovým subjektem. Přímá přeměna na federálně uznávanou neziskovou organizaci by se pravděpodobně neobešla bez značného úsilí a nákladů, vysvětlují zástupci projektu.

Software in the Public Interest je nezisková organizace, která finančně podporuje celou řadu projektů open-source softwaru a hardwaru, jako jsou Arch Linux, LibreOffice, OpenZFS, systemd, PostgreSQL, Debian a mnoho dalších.

Nás Evropanů se změna přímo nedotýká, protože v Evropě působí nezisková organizace Förderverein Gentoo e.V., která je registrovaná v Německu a dary pro ni jsou tedy v celé Evropské unii daňově uznatelné.