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GitHub snižuje odměny za hlášení chyb

Petr Krčmář
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GitHub logo Autor: GitHub
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Od pondělí 27. července 2026 sníží GitHub finanční odměny v rámci programu Bug Bounty u všech úrovní závažnosti nejméně o polovinu. Odměny za kritické chyby klesnou z 20 000 až 30 000 dolarů na pevnou částku 10 000 dolarů. V rámci úrovně VIP, do které se lze dostat pouze na pozvání, budou vypláceny odměny ve výši 30 000 dolarů nebo více.

GitHub uvedl, že cílem těchto změn je omezit nadbytečné příspěvky a zároveň poskytnout zavedeným výzkumníkům rychlejší reakce, vyšší odměny a užší spolupráci s týmem bezpečnostních inženýrů. Nevyděláte víc tím, že budete zasílat více příspěvků, uvedla společnost. Více vyděláte tím, že budete zasílat lepší příspěvky.

Veřejný program přechází z flexibilních rozmezí na pevné částky podle závažnosti:

  • nízká: 250 dolarů, pokles z 617–2 000 dolarů
  • střední: 2 000 dolarů, pokles z 4 000–10 000 dolarů
  • vysoká: 5 000 dolarů, místo původních 10 000–20 000 dolarů
  • kritická: 10 000 dolarů, místo původních 20 000–30 000+ dolarů

Program VIP pak stanovuje odměny ve výši 1 000 dolarů za nálezy s nízkou závažností, 7 500 dolarů za nálezy se střední závažností, 20 000 dolarů za nálezy s vysokou závažností a 30 000 dolarů nebo více za kritické zranitelnosti.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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