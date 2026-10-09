Gitlab CI: automatizujte přímo v Gitlabu (školení)

Automatizace pomocí continuous integration přímo v Gitlabu. CI vám pomůže automatizovat rutinní procesy a ušetří vám hromadu času. Pomůže vám od automatického testování, buildy po nasazování. Chcete vědět víc? Přijďte na naše školení GitLab CI, které se uskuteční 19. října a proběhne online. Školí Ondřej Sika, zkušený vývojář, konzultant DevOps a lektor.
Vysvětlíme si, proč CI používat a jaké výhody nám přinese. Ukážeme si, že konfigurace Gitlab CI není složitá a naučíme se jej základně ovládat. Ukážeme si jak otestovat aplikaci a nasadit ji – samozřejmě všechno automaticky. Všechno si prakticky osaháme a vyzkoušíme.