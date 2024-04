GMail byl představen před 20 lety, gigabajtová kapacita nebyl apríl

Autor: Google

Před dvaceti lety, tedy 1. dubna 2004, byla představena e-mailová služba společnosti Google nazvaná GMail. V té době měly schránky pro elektronickou poštu běžně kapacitu v jednotkách či desítkách megabajtů. Když tedy Google představil rovnou gigabajtovou schránku, vypadalo to jako apríl a mnozí tomu nevěřili. Nakonec se ukázalo, že to tak doopravdy je a že kapacita by měla v budoucnu ještě narůstat.





GMail byl nejdříve dostupný jen na pozvání a celých pět let měl u sebe nálepku „beta“. Dnes služba nabízí dokonce 15 gigabajtů prostoru zdarma, který je sdílen dalšími službami jak Disk či Fotky. Vyšší kapacitu, až do výše dvou terabajtů, je možné si zaplatit. Dnes službu používá přes 1,8 miliard uživatelů po celém světě.