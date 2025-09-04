Root.cz  »  Desktop  »  GNOME 49 RC znovu povoluje podporu X11 ve výchozím nastavení v GDM

GNOME 49 RC znovu povoluje podporu X11 ve výchozím nastavení v GDM

Petr Krčmář
Dnes
GNOME 48 alpha

Projekt GNOME vydal vývojovou verzi RC (Release Candidate) připravované verze desktopového prostředí GNOME 49, jejíž vydání je naplánováno na 17. září. Na poslední chvíli se objevilo několik zajímavých změn, zejména opětovné povolení podpory X11 v komponentě GNOME Display Manager (GDM) ve výchozím nastavení. Od alfa verze byla tato podpora vypnutá.

Vývojáři ovšem zjistili, že je velmi obtížné čistě oddělit schopnost GDM spouštět moderní relace X11. Bylo pro nás obtížné jasně oddělit schopnost GDM spouštět moderní relace X11 (kterou jsme chtěli ponechat povolenou v GNOME 49) od zbytku integrace GDM s X11 (kterou jsme chtěli zakázat, ale ponechat nezměněnou pro GNOME 49), uvedli vývojáři. Stále plánujeme odstranit úplnou integraci X11 v GDM v budoucí verzi a ponechat pouze schopnost spouštět moderní relace X11.

Toto vývojářské vydání také vylepšuje styl oznámení na uzamčené obrazovce, podporu starších ikon v systémové liště a připojení k sítím WPA(2) Enterprise v GNOME Shell. Přidává také podporu pro ICtCp Tone Mapping a ICC profily do Mutter, který nyní nabízí podporu Broadcast RGB.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

