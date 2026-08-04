GNOME 51 v beta stádiu, Mutter a Shell 51 ukazují novinky

Desktopové prostředí GNOME je zase o krok blíže vydání verze 51. V tuto chvíli došlo na zmrazení API/ABI, UI a vlastností, pročež příslušné beta verze dvou klíčových stavebních prvků – kompozitoru Mutter a samotného Shellu, ukazují na co se můžeme těšit.
Mutter 51 beta přináší podporu pro rozostřené pozadí s Wayland protokolem
ext-background-effect-v1, Michel Dänzer dále vylepšuje frame scheduling, pro vyšší plynulost vykreslování prostředí. GNOME dále přechází z vlastního protokolu pro správu sezení na Wayland protokol
xdg_session_management_v1. Nově také půjde nastavit časový limit pro deaktivaci touchpadu při psaní („disable-while-typing“) a přibude rozpoznávání tlačítek myši určených k rolování.
Shell 51 beta přináší podporu pro omezení pohybu na obrazovce (reduced-motion), nastavení pro uživatele citlivé na výrazné animace a vizuální změny v prostředí. Jednapadesátka také přinese podporu kurzorů ve formátu SVG, čímž se sjednotí s prostředím KDE Plasma. Vývojáři dále přinášejí sjednocený mechanismus autentizace a podporu pro webové přihlašování, nástroj pro screenshoty pak dostává vylepšenou navigaci pomocí klávesnice při výběru oblasti.