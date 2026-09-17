GNOME 51 vylepšuje aplikace, zvyšuje výkon a zlepšuje přístupnost

Vývojáři vydali novou verzi desktopového prostředí GNOME s číslem 51, která by měla být součástí připravovaných distribucí Ubuntu 26.10 a Fedora Workstation 45. Nese kódové označení A Coruña, které odkazuje na letošní konferenčního setkání GUADEC. Nová verze se zaměřuje především na výkon, praktičnost a přístupnost.
Mezi hlavní novinky patří podpora uložení a obnovení jasu monitoru, podpora služby elogind, nové API pro generování QR kódů a vylepšené nahrávání obrazovky. Novinkou jsou také offline mapy a vylepšená navigace veřejnou dopravou.
Řadu uživatelů potěší nové rozhraní pro správu otisků prstů, automatické vypnutí touchpadu při připojení myši, podpora otočení displeje při obrácení zařízení, Vylepšen byl také správce souborů Nautilus, GNOME Control Center, nastavení sítě, správce displejů, kalendář, prohlížeč obrázků a další komponenty.
Došlo také na vylepšení přístupnosti, je možné více omezit animace, ovládat výběu oblasti snímku obrazovky klávesnicí a vylepšena byla podpora čtečky obrazovky. GNOME 51 přidává rovněž škálovatelné SVG kurzory a nové úložiště hesel a klíčů.