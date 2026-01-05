GNOME a Firefox by odstranily kopírování prostředním tlačítkem myši

Vývojář GNOME v sobotu navrhl ve výchozím stavu zakázat kopírování prostředním tlačítkem myši, nazývají to X11ismem. Prý často dojde ke stlačení prostředního tlačítka omylem. Pokud by si uživatel přál používat prostřední tlačítko pro kopírování, tak nastaví
gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-enable-primary-paste true.
V sobotu také vývojář Firefoxu navrhl ve výchozím stavu v Unixu zakázat kopírování prostředním tlačítkem myši. Za oběma návrhy stojí řecký vývojář GNOME Jordan Petridis (alatiera), který například inicioval vyřazením X11 z GNOME a jeho nahrazením Waylandem.
(zdroj: phoronix)