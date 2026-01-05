Root.cz  »  X Window System  »  GNOME a Firefox by odstranily kopírování prostředním tlačítkem myši

GNOME a Firefox by odstranily kopírování prostředním tlačítkem myši

Jan Fikar
Včera
17 nových názorů

Sdílet

Logitech MX anywhere 2 wireless myš Autor: Logitech

Vývojář GNOME v sobotu navrhl ve výchozím stavu zakázat kopírování prostředním tlačítkem myši, nazývají to X11ismem. Prý často dojde ke stlačení prostředního tlačítka omylem. Pokud by si uživatel přál používat prostřední tlačítko pro kopírování, tak nastaví  gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-enable-primary-paste true.

V sobotu také vývojář Firefoxu navrhl ve výchozím stavu v Unixu zakázat kopírování prostředním tlačítkem myši. Za oběma návrhy stojí řecký vývojář GNOME Jordan Petridis (alatiera), který například inicioval vyřazením X11 z GNOME a jeho nahrazením Waylandem.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse (17 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování i pohyb

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Zdravotnictví v roce 2026: bílé plomby na pojišťovnu a prevence

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“