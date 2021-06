GNOME chce víc uživatelů, potřebuje lepší financování

Autor: Jiří Eischmann

Projekt desktopového prostředí GNOME je poslední dekádu nepřehlédnutelný. Vezmeme-li v potaz, že současně táhne vývoj v propojení linuxového desktopu s novinkami jako systemd, Wayland či PipeWire, je nad slunce jasné, že vývojářů, kteří převážně pracují v Red Hatu, by optimálně mělo být víc. Zkrátka GNOME by, i nyní s ohledem na GTK4, ocenilo více financí.

Robert McQueen, který slouží jako president Nadace GNOME a její správní rady, se na toto téma blíže rozepsal. Ideálně by to zkrátka chtělo širší záběr, získat nové uživatele mimo tradiční oblasti a s nimi i nové organizace, které by na vývoj přispívaly. GNOME nyní jede s více sešlápnutým plynem, ale do nádrže přitéká palivo stále stejným, nižším tempem.

Není třeba se děsit, Nadace GNOME je na tom finančně dobře, ale bylo by fajn nemuset tlumit některé běžící aktivity. To je úkol nově (z)voleného vedení projektu GNOME.