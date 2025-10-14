Root.cz  »  Desktop  »  GNOME Flatpak Runtime končí s rozšířením pro kompatibilitu s 32bitovými systémy

GNOME Flatpak Runtime končí s rozšířením pro kompatibilitu s 32bitovými systémy

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Flatpak Autor: Flatpak

Projekt GNOME odstranil 32bitové rozšíření kompatibility ze svého Flatpak Runtime, čímž ukončil oficiální podporu 32bitových systémů v rámci běhového prostředí GNOME. V důsledku toho je GNOME Runtime k dispozici pouze pro architektury x86_64 a AArch64.

Podle vývojářů bylo toto rozhodnutí učiněno po letech udržování stále více nadbytečných verzí, které ve skutečnosti používalo jen málo lidí. Vývojáři navíc tvrdí, že udržování 32bitových verzí způsobovalo pravidelné problémy, zejména proto, že mnoho upstreamových projektů je již netestuje.

Pro koncové uživatele, kteří používají aktuální aplikace z Flathubu, se nic nezmění. Velmi staré programy vytvořené pouze pro 32bitové systémy již nebudou fungovat v prostředí GNOME Flatpak. Celkem byly na Flathubu nalezeny čtyři aplikace, které původní 32bitový runtime vyžadovaly, ale ty jsou nyní přepsány pro moderní architekturu.

Některé projekty stále provozují vlastní CI pro 32bitové architektury, jedná se nyní o rozhodnutí jednotlivých projektů, nikoli o politiku GNOME. Správci mohou stále přijímat opravy pro řešení 32bitových problémů, ale již se od nich neočekává, že je budou podporovat. Pokud na 32bitové sestavení GNOME spoléhá nějaký tvůrce distribuce, bude další vývoj a podpora na něm. Bude muset tato sestavení sám ladit a udržovat nebo se zapojit do upstreamu, aby pomohli zabránit dalšímu rozštěpení vývoje.

Flatpak runtime je soubor sdílených komponent (knihovny, běhové prostředí a základní systémové prostředky), který aplikacím distribuovaným ve formátu Flatpak poskytuje izolované a konzistentní běhové prostředí. Separují se tak společné závislosti od samotné aplikace.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je příběh tohoto operačního systému?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Google spouští Režim AI v Česku

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI