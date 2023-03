Autor: Depositphotos

GNOME Foundation, KDE Foundation a Debian společně chtějí vytvořit univerzální obchod pro linuxové aplikace. Bude založený na Flatpaku, který funguje prakticky na libovolné distribuci. Tedy až na Ubuntu 23.04.





Obchod by byl založený na Flathubu, do kterého by se podle návrhu přidala možnost plateb, darů a předplatného. Výhoda Flathubu je, že jej nekontroluje jen jedna organizace, což je případ konkurenčního Snap Store a Snapcraft od Canonicalu.





(zdroj: slashdot)