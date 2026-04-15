GNOME Mutter 50.1 spraví problémy s trháním obrazu či výtuhy PC při běhu s GeForce

David Ježek
Dnes
GNOME 50 Autor: Jiří Eischmann

Nejbližší aktualizace kompozitoru Mutter z projektu GNOME opraví chyby objevené ve vydání 50. Tvůrci GNOME zde řeší problémy s trháním obrazu s grafickými kartami Nvidia GeForce s poslední řadou ovladačů Nvidia 595. Řešením je revertování užití časovače META_DEADLINE_TIMER_STATE_INHIBITED, které se objevilo v GNOME 50.

Dalším řešeným problémem je zamrzávání systému s Mutterem 50 a GeForce, na které se zaměřil Michel Dänzer z Red Hatu. Z dalších novinek ve verzi 50.1 najdeme opravu škálovacích atributů knihovny Pango, opravu přesouvání minimalizovaných / maximalizovaných oken na jiné obrazovky či použití méně bufferů pro screencasting (což vede k nižší zátěži systému). Podrobněji v přehledu změn.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

