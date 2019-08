 »   »  GNOME zřizuje tým pro inkluzi a rozmanitost

David Ježek

Přirozeným pokračováním programu Outreachy (dříve též známý jako Outreach Program for Women) je v rámci projektu GNOME nyní zakládán Inclusion and Diversity Team. Jeho cílem je, aby komunita kolem GNOME byla více inkluzivní, cíle tak sahají dále než k pouhému začlenění žen do vývoje.

Hlavním cílem je právě ono zvýšení rozmanitosti komunity. Tým by měl aktivně kultivovat rozmanitost ve všech formách a vytvářet cesty, aby se lidé cítili vítání a mohli se na GNOME plně podílet (konec citace). Podrobnosti shrnuje blogpost na webu GNOME. Prvním cílem nového týmu je, aby příští konference GUADEC byla více inkluzivní.