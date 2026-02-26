Root.cz  »  Nástroje a utility  »  GNU Awk 5.4.0 vyšel s novým zpracováním regulárních výrazů a rychlejším čtením souborů

GNU Awk 5.4.0 vyšel s novým zpracováním regulárních výrazů a rychlejším čtením souborů

Petr Krčmář
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Klávesnice světlo ruka Autor: Depositphotos

Byla vydána verze 5.4.0 nástroje GNU Awk (gawk). Jedná se o významnou verzi, která mění výchozí implementaci zpracování regulárních výrazů. Staré enginy regex a DFA zůstávají k dispozici, ale jako výchozí se nyní používá engine MinRX. Tento nový matcher napsal Mike Haertel, původní vývojář nástroje GNU grep. Na rozdíl od původních řešení je MinRX plně kompatibilní s normou POSIX.

Kromě toho je nová verze rychlejší při čtení vstupních souborů z disku. Gawk již u těchto souborů nekontroluje timeouty a u velkých souborů je díky tomu přibližně o 9 % rychlejší. Vylepšeny byly také porty pro Windows a OpenVMS.

Nová verze také mění využití perzistentní paměti, vylepšuje podporu pro vícebajtové znaky s rozšířením ordchr, upravuje chování vzhledem ke specifikaci POSIX 2024 a vylepšuje podporu BSD a možnost sestavení s optimalizacemi  -O3.

Awk je textově orientovaný nástroj a programovací jazyk, určený pro zpracování a analýzu textových souborů a datových proudů v unixových systémech. Pracuje po řádcích, každý řádek rozdělí na pole podle zadaného oddělovače (výchozím je prázdný znak), umožňuje filtrovat řádky podle vzorů, provádět transformace polí, počítat součty či průměry a generovat formátované výstupy.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI