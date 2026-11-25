Pro plně svobodnou a otevřenou variantu linuxového jádra 6.12, tedy GNU Linux-libre 6.12 LTS, byl dokončen proces reverzního inženýrství existujícího ovladače pro stařičké WiFi čipsety typu 802.11 b/g. Pro běh již není potřeba binární firmware.
Verze GNU Linux-libre 6.12.119-gnu je tou, která podporu VIA VT6656, čipsetu pro USB 2.0 a rychlosti až do 54 Mbit/s, přidává. Firmware do otevřené podoby předělal vývojář Jason Self. Konkrétně šlo o disassembling originálního firmwaru a následné předělání do C, což licenci GPL neodporuje.
Proč ovladač míří do starého LTS jádra? V Linuxu 6.13 byl totiž odstraněn, VIA VT6656 je zhruba 20 let starý, víceméně dávno nepoužívaný čipset (mezi lidmi ale těchto adaptérů pracují stále mraky). Zdali dojde na znovuvzkříšení podpory pro aktuální linuxová jádra, dost závisí na to, zda se procesu ujme nějaký dobrovolník.