GNU Octave 11.1.0 nabízí nové funkce a lepší podporu HiDPI

Vývojáři nástroje GNU Octave vydali novou verzi číslo 11. Jedná se o první vydání v nové řadě, které přináší mnoho nových funkcí, vylepšení výkonu a některé změny uživatelského rozhraní.
Uživatelské rozhraní dostalo novou kartu Editor Files pro vestavěný prohlížeč souborů, možnost vypnutí zobrazení startovací obrazovky (splash screen) a možnost použití aktuálně vybraného adresáře jako výchozího bodu pro dialogové okno otevření souboru. Uživatelské rozhraní nově používá vektorové ikony SVG pro lepší škálování na obrazovkách s vysokým rozlišením.
Přibylo jedenáct nových funkcí, například pro práci s maticemi. Kromě toho byly vylepšeny některé stávající funkce, třeba
sum,
cumsum a
sumsq mají v některých případech až šestinásobný výkon. Také výstup do PDF je nyní asi o 25 % rychlejší.
Příkaz
pkg install sám rozliší mezi vzdáleným a místním souborem a
pkg search umí používat regulární výrazy. Další podrobnosti najdete v seznamu novinek na webu projektu.
GNU Octave je volně dostupný program pro numerické výpočty a vědecké výpočty, navržený jako kompatibilní alternativa k Matlabu. Poskytuje interaktivní prostředí a skriptovací jazyk umožňující řešení lineárních a nelineárních rovnic, práci s maticemi, numerickou integraci, optimalizaci a vizualizaci dat pomocí grafů. Octave podporuje rozšíření pomocí balíčků, má bohatou sadu vestavěných funkcí a umožňuje spouštění skriptů a funkcí dávkově i interaktivně.