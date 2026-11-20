Google bude po vývojářích Androidu vyžadovat, aby se zaregistrovali, prokázali platným dokladem a zaplatili poplatek 25 dolarů. Tyto podmínky platí již od září v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku. Celosvětově začnou platit postupně od ledna 2027. Google spolupracuje s aplikačními obchody Google Play, Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion a Vivo.
Registrace vývojářů by měla být hotova do 1. března 2027. Možnost sideloadingu aplikací od neregistrovaných vývojářů zůstane zachována. Bude však složitější a bude obsahovat 24hodinové čekání. Útočníci se většinou snaží oběti dostat do časového stresu a tato prodleva jim má pomoci si celou záležitost promyslet.
(zdroj: arstechnica, slashdot)