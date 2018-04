 »   »  Google Chrome 66 pokračuje s aktivací Strict Site Isolation

David Ježek

Nové Chrome kromě již dříve avizovaného odstavení SSL certifikátů od Symantecu vydaných před 1. červnem 2016. Novější prozatím budou fungovat, definitivní odstavení Symantecu a jeho certifikátů nastane s vydáním Chrome 70. Každopádně je potřeba počítat s tím, že Chrome od této verze na některé weby uživatele nepustí.

Další bezpečnostní novinkou je vlastnost označovaná jako Strict Site Isolation (mimo jiné slouží k řešení problému jménem Spectre). Ta se poprvé objevila v Chrome 63 (ve výchozím stavu vypnutá), nyní ji budou mít někteří uživatelé již zapnutou.

A do třetice také Chrome 66 nově varuje, pokud by se nástroj třetí strany pokusil o vložení kódu do zobrazené stránky – typicky toto dělají třeba antivirové programy. Šestašedesátka zatím jen upozorňuje, Chrome 68 tomu začne bránit kromě určitých případů a Chrome 72 zařízne tuto možnost zcela (v lednu 2019).

Další podrobnosti k Chrome 66 jsou k dispozici na webu projektu Chromium a u Googlu.