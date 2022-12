Google oznámil end-to-end šifrování pro Gmail, zatím je v testovacím režimu

Autor: Depositphotos

Společnost Google oznámila, že v rámci snahy o zabezpečení e-mailů odesílaných pomocí webové verze platformy Gmail spustila beta verzi šifrování na straně klienta. Funkce je zatím dostupná pro zákazníky služeb Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus a Education Standard, kteří se mohou do 20. ledna přihlásit k beta testování. Pro osobní účty zatím šifrování dostupné není.





Šifrování na straně klienta v Gmailu zajišťuje, že citlivé údaje v těle e-mailu a přílohách jsou pro servery Google nerozluštitelné, uvedla společnost ve svém oznámení. Zákazníci si tak zachovávají kontrolu nad šifrovacími klíči a službou identifikace pro přístup k těmto klíčům.





Pokud máte funkci zapnutou, objeví se vám v okně pro psaní e-mailu ikonka zámečku. S její pomocí otevřete menu, ve kterém můžete zvolit přídavné šifrování. V prohlížeči pak dojde k zašifrování zprávy před jejím odesláním a teprve v příjemcově prohlížeči se zpráva zase rozšifruje. Firma tvrdí, že nemá přístup k uživatelským klíčům a nedokáže zprávy přečíst.

Zapnutí „přídavného šifrování“ při psaní e-mailu Autor: Google

Správu šifrovacích klíčů pro uživatele zajišťují vybraní partneři Google, případně je možné zřídit si vlastní službu pomocí API a mít tak klíče ve své firmě plně pod kontrolou.

Gmail není první službou, na které Google podobnou funkcionalitu nabízí. Klientské šifrování je možné zapnout také ve službách Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Google Meet a Google Calendar.