Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Google představil nový experimentální prohlížeč Disco s AI

Google představil nový experimentální prohlížeč Disco s AI

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Google Disco Autor: Google

Google včera představil nový experimentální prohlížeč Disco (zkráceně Discovery), který používá AI. Nejde o konkurenci k běžnému prohlížeči Chrome, ale o experiment používající nový model Gemini 3.

Oproti běžnému prohlížeči dokáže Disco vytvořit na požádání jednoduchou webovou aplikaci, která vám například vysvětlí entropii, pomůže vybrat postel, nebo si s vámi zahraje pexeso. V současnosti je možné se zapsat na čekací listinu, ale je potřeba potvrdit, že žijete v USA. Dále pak musíte souhlasit, že všechna data z Disco budou předána Google. Je tedy potřeba vyhnout se potenciálně citlivému obsahu.

(zdroj: slashdot)

Zdroj: Youtube.com
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Evropa už utíká od amerických cloudů

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Těžba dat versus strojové učení

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Takto vypadá největší čip na světě

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub