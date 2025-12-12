Google představil nový experimentální prohlížeč Disco s AI

Google včera představil nový experimentální prohlížeč Disco (zkráceně Discovery), který používá AI. Nejde o konkurenci k běžnému prohlížeči Chrome, ale o experiment používající nový model Gemini 3.
Oproti běžnému prohlížeči dokáže Disco vytvořit na požádání jednoduchou webovou aplikaci, která vám například vysvětlí entropii, pomůže vybrat postel, nebo si s vámi zahraje pexeso. V současnosti je možné se zapsat na čekací listinu, ale je potřeba potvrdit, že žijete v USA. Dále pak musíte souhlasit, že všechna data z Disco budou předána Google. Je tedy potřeba vyhnout se potenciálně citlivému obsahu.
