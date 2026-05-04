Google Summer of Code 2026 podpoří více než tisícovku open-source projektů

Petr Krčmář
Dnes
Google Summer of Code Autor: Google

Google oznámil seznam vybraných projektů v rámci programu Google Summer of Code (GSoC) 2026, v rámci kterého budou studentům-vývojářům poskytnuta stipendia za účast na různých open-source projektech. Letos se mnoho open-source projektů zabývá zaváděním umělé inteligence a velkých jazykových modelů (AI/LLM), ale najdeme zde i řadu dalších zajímavých studentských projektů.

Celkem bylo vybráno více než tisíc projektů v mnoha desítkách známých i méně známých projektů. Pro VideoLAN budou například vyvíjeny filtry využívající Vulkan, pro openSUSE by měly vzniknout výukové nástroje využívající umělou inteligenci, OpenPrinting by zase měl pomocí AI zvýšit svou kompatibilitu s dalšími tiskárnami.

OpenClaw dostane podporu pro Rocket.Chat, kancelářský balík LibreOffice bude vylepšen o podporu JPEG XL, Debianu bude vylepšen balíčkovací systém, GIMP zase zapracuje na infrastruktuře a validaci rozšíření. Ve FreeBSD bude vylepšeno bootování ze sítě a podpora pro Bluetooth.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

