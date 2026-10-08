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Google zastavil program odměn za nalezení chyb v open-source projektech

Petr Krčmář
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24.9.24 2*/zavřeno, úřad, closed Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
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Google od 1. října přestal přijímat hlášení o zranitelnostech v kódu open-source projektů v rámci programu OSS VRP (Open Source Software Vulnerability Reward Program). Firma krok vysvětluje výrazným nárůstem automatizovaných hlášení, z nichž je podle ní naprostá většina neplatná. Účastníkům programu doporučila využít jiné její programy pro odměňování nálezů a uvedla, že další informace zveřejní v prvním čtvrtletí roku 2027.

OSS VRP odměňuje bezpečnostní výzkumníky za odpovědné hlášení chyb v open-source softwaru Googlu. Týká se tedy projektů jako Android, Angular, Bazel, Chromium, Dart, Go, Kubernetes a TensorFlow.

Pozastavení se týká takzvaných produktových zranitelností – například chyb v kódu, logice nebo návrhu projektů. Hlášení o zranitelnostech dodavatelského řetězce program nadále přijímá a změna se nevztahuje ani na produktové chyby nahlášené před 1. říjnem.

Důvodem jsou zprávy vytvářené automatizovanými nástroji a umělou inteligencí. Nízké náklady na jejich sepsání vedou k obrovskému množství hlášení, která mohou působit přesvědčivě, ale popisují neexistující, nedostatečně doložené nebo prakticky nevyužitelné chyby. Každý nález přitom musí někdo prověřit a věnovat se mu. Přetíženým inženýrům a správcům projektů tak zbývá méně času na skutečné problémy.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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