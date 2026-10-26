Google změnil podmínky používání, může používat vaše fotky a e-maily pro personalizovanou reklamu

Google 16. října změnil podmínky používání svých služeb. Nyní je v nich uvedeno, že nebude používat obsah vašeho Google Drive, Gmailu ani Google Photos pro cílenou reklamu. Ledaže byste se rozhodli tato data sdílet s jinou službou Google, která podporuje cílenou reklamu.
Jmenovitě jde o službu Personal Intelligence. Ta propojí vaše data s AI Gemini a umožňuje například vyhledávání v módu AI. Gemini zatím žádnou reklamu nemá, ale Google si patrně připravuje půdu, aby mohl nabízet ještě lépe cílené reklamy.
Google říká, že nová možnost je striktně opt-in a že nebudou cílené reklamy ani v budoucnu založeny přímo na obsahu vašich e-mailů či fotografií. Pokud si ale chcete být jisti, lépe je odstranit Google Workspace a Google Photos z aplikací připojených k Personal Inteligence podle návodu. Případně zcela vypnout Personalized Recommendations.
(zdroj: arstechnica)