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Google změnil podmínky používání, může používat vaše fotky a e-maily pro personalizovanou reklamu

Jan Fikar
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Google Autor: NorthSky Films / Shutterstock.com
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Google 16. října změnil podmínky používání svých služeb. Nyní je v nich uvedeno, že nebude používat obsah vašeho Google Drive, Gmailu ani Google Photos pro cílenou reklamu. Ledaže byste se rozhodli tato data sdílet s jinou službou Google, která podporuje cílenou reklamu.

Jmenovitě jde o službu Personal Intelligence. Ta propojí vaše data s AI Gemini a umožňuje například vyhledávání v módu AI. Gemini zatím žádnou reklamu nemá, ale Google si patrně připravuje půdu, aby mohl nabízet ještě lépe cílené reklamy.

Google říká, že nová možnost je striktně opt-in a že nebudou cílené reklamy ani v budoucnu založeny přímo na obsahu vašich e-mailů či fotografií. Pokud si ale chcete být jisti, lépe je odstranit Google Workspace a Google Photos z aplikací připojených k Personal Inteligence podle návodu. Případně zcela vypnout Personalized Recommendations.

(zdroj: arstechnica)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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