GParted Live 1.7.0-12 končí s 32bitovou architekturou Intel

Linuxová distribuce GParted Live přichází ve verzi 1.7.0–12 a nabízí stabilní vydání populárního systému pro správu disků založeného na Debianu. Přináší novou verzi nástroje GParted 1.7 spolu s aktualizovanými systémovými komponentami z Debianu.
Toto vydání také představuje významnou změnu v podpoře architektur, protože obrazy jsou nyní poskytovány výhradně pro systémy amd64 poté, co Debian ukončil podporu balíčků jádra pro i386 ve své větvi Sid (unstabůe). V důsledku toho již nejsou k dispozici dříve vydávané edice GParted Live pro i686 a i686-pae.
Kromě toho nová verze také například aktualizuje linuxové jádro na 6.17.10–1 a testovač paměti Memtest86+ byl také povýšen na současnou verzi 8.00. Vývojáři upozorňují na to, že na virtuálních strojích se nezobrazuje správně okno s nápovědou. Dokumentaci ale můžete najít na webu, kde je k dispozici i český překlad.