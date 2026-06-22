Grav 2.0 přešel na API‑first a dostal zcela nový Admin 2

Projekt Grav vydal novou hlavní verzi Grav 2.0. Jde o populární flat‑file CMS postavené na PHP, které ukládá obsah do souborů (typicky Markdown), bez potřeby databáze. Grav dlouhodobě láká jednoduchostí, rychlým nasazením i tím, že nabízí šablonovací systém pro tvorbu vzhledu a rozsáhlý ekosystém pluginů a témat pro rozšíření funkcí.
Nová verze přináší nejen modernizaci, ale i poměrně zásadní změnu architektury. Jednou z hlavních novinek je přechod na API‑first přístup. Jádro systému nově stojí na samostatném API pluginu, přes který komunikuje administrace i další části systému. Grav se tak posouvá směrem k použití jako backend nebo headless CMS, kdy obsah může sloužit externím aplikacím mimo vlastní šablony.
S tím jde ruku v ruce i kompletně přepracovaná administrace Admin 2, která nahrazuje původní rozhraní. Administrace nyní funguje jako klient běžící v prohlížeči a komunikuje výhradně přes API. Výsledkem je plynulejší práce bez neustálého načítání stránek a svižnější ovládání.
Změnami prošlo i samotné uživatelské rozhraní. Admin 2 přináší lepší podporu internacionalizace (i18n), takže administrace může běžet v různých jazycích včetně češtiny, a celý systém tak působí přístupněji i mimo anglicky mluvící prostředí.
Správcům navíc nabídne i nové možnosti, například přizpůsobitelný dashboard s widgety, ukládání uživatelských nastavení na serveru nebo lepší rozšiřitelnost přes pluginy, které mohou přidávat vlastní notifikace či prvky rozhraní.
Vedle toho Grav 2.0 zvyšuje bezpečnost (například sandboxování Twig šablon v obsahu, přísnější kontrolu uploadovaných souborů nebo omezení přístupu k citlivým složkám) a rozšiřuje práci s obsahem – Markdown parser nově podporuje například úkolové seznamy ve stylu GitHubu (- \[ ]).
Nová řada zároveň zvyšuje nároky na prostředí a vyžaduje minimálně PHP 8.3. Přechod na Grav 2 tak nemusí být trivální – část doplňků zatím není kompatibilní a bude vyžadovat významné úpravy nebo přepsání, zejména kvůli novému API a změnám v administraci.
Starší řada Grav 1.7.x by měla ještě dostávat udržovací a bezpečnostní aktualizace, ale další vývoj se již soustředí na verzi 2.0. Pro dlouhodobý výhled tak dává smysl počítat s migrací, i když ta v některých případech znamená větší zásah do existujících instalací.
Grav 2.0 tak není jen běžný upgrade, ale spíše posun od jednoduchého flat‑file CMS k univerzálnějšímu systému, který může fungovat jak klasicky se šablonami, tak i jako backend pro moderní headless řešení.