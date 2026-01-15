GRUB 2.14 nabízí podporu souborového systému EROFS

Dva roky po předchozím vydání je tu nová verze zavaděče GRUB 2.14. Přidává podporu pro souborový systém EROFS určený pouze pro čtení, vylepšuje podporu LVM, přidává podporu NX pro platformy EFI, nabízí využití protokolu shim loader a podporu funkce Argon2 KDF.
Dále přibyla podpora práce s datumy před rokem 1901 a po 2038, podpora dekomprese Zstdio, vylepšení EFI, podpora pro TPM2 key protector a další. Opravena byla také řádka problémů s ovladačem pro TPM, či některými souborovými soubory. Záplatovány byly také dříve objevené bezpečnostní chyby.
Zavaděč GRUB (GRand Unified Bootloader) je flexibilní a rozšířitelný program používaný při startu počítače k načtení a spuštění operačního systému. Nachází se v zaváděcím sektoru disku nebo v oddílu UEFI a umožňuje výběr mezi více jádry či různými operačními systémy, zadání parametrů jádra a spuštění záchranného režimu.