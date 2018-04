 »   »  GRUB dostal podporu pro bootování z F2FS

Petr Krčmář

Zavaděč GRUB dostal podporu pro načítání souborů z Flash-Friendly File-Systemu, zkráceně F2FS. Je tedy možné bootovat ze zařízení, která tento souborový systém používají. Autorem kódu je Jaegeuk Kim, který je zároveň hlavním vývojářem samotného F2FS. Patch byl původně součástí distribuce OpenMandriva, nyní se dostal do upstreamu.

Kód je zatím v Gitu projektu GNU GRUB a měl by se dostat do nové verze 2.04, kterou by měli vývojáři uvolnit během letošního roku. Nová verze by kromě toho měla přinést také například vylepšení práce s TPM a UEFI a také lepší podporu procesorů ARM.

F2FS je souborový systém, který byl do linuxového jádra přidán ve verzi 3.8 vydané v roce 2013. Jeho hlavní výhodou je, že od počátku vývoje počítá se specifiky ukládání dat do NAND paměti – tedy na SSD, eMMC nebo SD karty.