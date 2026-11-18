Hacking v praxi: prozkoumejte svět počítačové bezpečnosti s etickým hackerem (školení)

Jaké jsou postupy organizovaných cyber-crime skupin? Co vše je možné koupit na Darknetu? Jaké informace odtud získat? Jakými prostředky bankomat brání útočníkům, aby se dostal k uloženým penězům? Jde se k těmto penězům dostat bez použití hrubé síly? Lze hacknout auto? Co mobilní telefon? Je pravda, že vás téměř každá tiskárna nenápadně a potají sleduje? Jak kompromitovat uživatelskou stanici? Jak tomu zabránit?
Přijďte prozkoumat tajuplný svět hackingu a množství jeho jednotlivých zákoutí na našem školení Hacking v praxi 2. Průvodcem na této cestě vám bude Lukáš Antal, zkušený etický hacker s mnohaletou praxí, který se s vámi podělí o své zkušenosti. Třídenní kurz se uskuteční od 9. do 11. prosince a proběhne online.
Jak zmapovat síť a vyhlédnout vhodné cíle? Jak identifikovat zranitelnosti v serverových službách a jak skrze ně získat přístup na server? Jak dále eskalovat privilegia? Jak kompromitovat uživatelskou stanici s MS Windows? A jak tomu zabránit? Jaké jsou nejzávažnější zranitelnosti webových aplikací? Je vaše VoIP infrastruktura zranitelná? Co je to Darknet a co OSINT? Jakými prostředky bankomat brání útočníkům, aby se dostal k uloženým penězům? Jde se k těmto penězům dostat bez použití hrubé síly? Lze hacknout auto? А co mobilní telefon?