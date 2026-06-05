HAProxy 3.4 přináší podporu DNS-PERSIST-01

Vývojáři uvolnili HAProxy 3.4 , která přináší vylepšenou flexibilitu, výkon a bezpečnost. Nejvýraznější novinkou jsou dynamické backendy – rozšíření funkcionality dynamických serverů z verze 2.4. Ty umožňují přidávat, publikovat a mazat backendy za běhu bez nutnosti reloadu. Cílem je lepší integrace s okolními systémy a zjednodušení automatizace. Experimentální podpora QMux zase otevírá možnost provozovat HTTP/3 a QUIC přes TCP tunely, což je užitečné v sítích, kde je blokováno UDP.
Z hlediska výkonu se tvůrcům podařilo zlepšit efektivitu správy paměti a využití bufferů tak, aby se paměťová náročnost automaticky přizpůsobila velikosti zátěže. Na velkých CPU s mnoha jádry je možné díky interním optimalizacím dosáhnout až dvacetinásobného počtu zpracovaných požadavků. Pro provozovatele to znamená lepší škálovatelnost bez nutnosti zásadních změn konfigurace nebo infrastruktury.
Bezpečnostní novinky zahrnují nativní kryptografické operace na vrstvě proxy, vestavěnou podporu pro dešifrování JWT a šifrování/dešifrování AES. To otevírá nové možnosti pro design API a offload některých kryptografických úkonů na proxy. Rozšířeny byly také funkce ACME, které zjednodušují ověřování domén a správu certifikátů při nasazení TLS díky novému ověřovacímu mechanismu DNS-PERSIST-01 s trvalými validačními záznamy .
Spolehlivost a odolnost proti chybám se zvýšily rozšířením „glitch detectoru“ i na HTTP/1 (kromě HTTP/2 a QUIC), což umožňuje elegantnější zavírání špatně fungujících spojení. Dále je nově implementována „stream elasticity“, která dynamicky reguluje počet současných H2/H3 streamů na spojení podle zatížení systému, čímž se snižuje riziko přetížení serveru při náhlých vlnách provozu.
V oblasti pozorovatelnosti HAProxy 3.4 zavádí podporu OpenTelemetry (jako add-on) a oficiálně opouští OpenTracing s plánem jeho odstranění ve verzi 3.5. Cílem je lepší zapojení HAProxy do moderních distribuovaných systémů a jednodušší sběr telemetrie napříč službami.
(Upozornil Martin Procházka.)