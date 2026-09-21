Hashicorp Vault: nastroj na správu hesel, klíčů a citlivých dat (školení)

Hashicorp Vault je nastroj na správu hesel, klíčů a citlivých dat. Vault zároveň umožňuje nastavovat jednorázové přístupy s krátkou platností pro ještě lepší zabezpečení. Vše běží bezpečně v HA. Jste vývojáři či devopsáci, kteří chtějí bezpečně ukládat tajemství? Přihlaste se na naše školení Hashicorp Vault.
Školení probíhá formou workshopu, kde si vše prakticky vyzkoušíte a osaháte. Po školení budete odcházet s praktickou zkušeností, jak Vault funguje, jak jej produkčně nasadit a jak s ním pracovat. Školení se uskuteční 20. října a proběhne online.