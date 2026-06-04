HDMI 2.1 FRL bude v AMDGPU v rámci jádra Linux 7.2

Uživatelé Radeonů žádající si podpory HDMI 2.1 Fixed Rate Link na Linuxu se téměř jistě dočkají v rámci příští verze jádra Linux 7.2. Vývojáři ovladače AMDGPU tuto věc dotáhli do finále a nyní je připravena a čeká na vložení do vývojové větve DRM-Next a následné posunutí do další verze linuxového jádra, jakmile se začleňovací okno pro sedm-dvojku otevře.
Připomeňme, že AMD by podporu HDMI 2.1 FRL měla v ovladači již dávno, ale bylo to HDMI Consortium, které věc v otevřeném ovladači pro Radeony blokovalo. Nadále se však čeká na dokončení podpory Variable Refresh Rate (VRR) v rámci AMDGPU. Stejný pull request pak vedle FRL přidává opravu pro BT.2020 / DCE, počáteční podporu Display Core Next (DCN) 4.2.1 pro budoucí hardware, přípravu pro APU s RDNA 3.5 iGPU. a mnoho dalších aktualizací.