Headset Steam Frame od Valve bude pohánět upravený Arch Linux pro AArch64

Připravovaný herní headset Steam Frame od společnosti Valve bude využívat procesor od společnosti Qualcomm postavený na architektuře AArch64. Valve spolupracuje se společností Collabora na vývoji operačního systému Holo Core, který je postaven na linuxové distribuci Arch Linux. Té doposud chyběl port právě na AArch64, proto museli vývojáři připravit celou infrastrukturu a všechny potřebné nástroje.
Vývojáři nyní zveřejnili připravené binární soubory, jejich zdrojové kódy a vývojové kontejnery, které z nich byly sestaveny. To umožňuje komukoli začít se s tímto portem seznamovat a experimentovat s Arch Linuxem na architektuře AArch64.
Nejde přitom o kompletní kompilaci celého systému a všech balíčků dostupných v repozitářích Arch Linuxu.
Naším počátečním cílem je poskytnout sadu balíčků potřebných pro vývoj a vytváření obrazů pro Steam Frame. I když se omezíme pouze na tuto podmnožinu balíčků Arch Linuxu, jejich zahrnutí spolu s runtime a kompilačními závislostmi stále představuje několik tisíc balíčků, vysvětlují vývojáři.