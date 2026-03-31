Root.cz  »  Různé

Hlídač aukcí domén vám oznámí zařazení vybrané domény do aukce

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Hlídač aukcí domén

Aukce domén byly v registru .CZ spuštěny před dvěma lety po rozsáhlém veřejném testu. Systém je průběžně vylepšován na základě zkušeností s provozem a zpětné vazby od dražitelů. Nyní byla spuštěna další novinka v podobě Hlídače aukcí domén. Ten dovoluje sledovat vybrané domény a zaslat uživateli informaci o tom, že se doména dostala do aukce.

Funkce je dostupná v Doménovém prohlížeči po přihlášení ověřeným účtem, který má zároveň odsouhlasené podmínky aukcí. Možnost vyhledat doménu najdete v menu Doménové nástroje → Vyhledávání domén. Pokud je nalezená doména v probíhající aukci, systém vás nasměruje do aukcí k provedení příhozu nebo sledování aukce.

Pokud je doména v seznamech pro budoucí aukce, bude mít uživatel možnost doménu začít sledovat a nechat se e-mailem upozornit, jakmile aukce začne, případně nastavit svůj finanční limit pro aukci. Pokud při vyhledávání narazíte na doménu, která je obsazená a tedy zaregistrovaná, budete mít nově možnost si ji také zařadit do sledování. Systém pak uživatele e-mailem informuje, pokud se doména někdy v budoucnu dostane do seznamu domén pro budoucí aukce.

Počet sledování zaregistrovaných domén je omezen. Limit je společný pro domény sledované v aukcích a dle aktuálních Provozních podmínek aukce je nastaven na hodnotu 100.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

